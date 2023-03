Gran Hermano 2022: Marianela Mirra realizó una gravísima acusación contra Marcos

Inmediatamente después, la ganadora de Gran Hermano 2007 publicó otro posteo más en el que señaló: "¡Qué le pasa con las mujeres a ese flaco! Déjense de joder". Por el horario, se cree que hizo referencia a la gala de nominaciones, donde Marcos le dio 2 votos a Julieta y 1 a Camila.

"El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila, hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", concluyó. Estas críticas parecen no tener un fundamento, ya que Marcos solo podía votar mujeres porque Nacho es el líder semanal.