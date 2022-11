Gran Hermano 2022: el Kun Agüero defendió a Agustín "Frodo" y apuntó a Lucila "La Tora"

En primer lugar, tras leer algunos comentarios, el Kun Agüero lanzó: " ¿Por qué quieren que se vaya la Tora? Yo vi un clip que me mostraron donde bardeó a Agustín, a 'Frodo', a mi pollo ". De esta manera, el streamer comenzó a demostrar nuevamente su cariño por el participante de Gran Hermano, además de aclarar que conoce de la situación que lo vincula a Lucila .

"Yo no veo Gran Hermano, pero a mi 'gran pollo bailarín' lo vi en la fiesta y tiene buena onda en el baile. Me gustó ese chabón. ¡La onda del pibe, loco! Y lo banqué. Después no sé si juega bien, pero el chabón baila", añadió el Kun.

Siguiendo este hilo, Agüero aseguró: "Para mí, el que bardea a Frodo, el gran bailarín, 'arafue'. ¡Chau, la Tora! Por 84%". De esta manera, el exfutbolista coincidió con la opinión del público en las redes sociales, quienes también indican que Lucila Villar será la quinta eliminada de esta edición de Gran Hermano.

https://twitter.com/styles_frodo/status/1594126188401786880 El Kun Aguero pidió que saquen a la tora y defendió a frodo #granhermano pic.twitter.com/PqSCfxVVZG — Los pasitos de Frodo (@styles_frodo) November 20, 2022

La insólita campaña para que la Tora abandone la casa

Una churrería de la provincia de Corrientes ofrece un churro gratis a todos aquellos clientes que puedan demostrar que votaron a 'la Tora' para que el domingo quede eliminada de la casa de Gran Hermano.

La insólita campaña arrancó cuando el local subió un posteo a su cuenta de Instagram con una foto de la Tora y las palabras "Lucila al 9009 x un churro". La publicación está acompañada por la frase: "¡Estamos de campaña! Mostrá tu voto en nuestro local y llevate un churro de regalo".

