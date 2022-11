Gran Hermano 2022: durísima pelea entre Alfa y Coti

Alfa y Coti Romero protagonizaron una impactante pelea en las últimas horas en Gran Hermano 2022 . Aparentemente la fuerte discusión surgió porque la correntina acusó al polémico participante de esconderle la ropa y esto despertó la furia de Alfa, quien le respondió con mucho enojo: "No toqué nada ni escondí nada", fueron sus palabras en una habitación en la que también estaban otros integrantes de la casa.

El momento más violento fue cuando Alfa se retiró de la habitación y dialogó con otros participantes. Allí se lo notó muy enojado al afirmar que "hacen quilombo entre ellos". "Se piensan que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar las cosas le agarro la ropa y se la prendo fuego" , agregó.

La situación se volvió todavía más caliente cuando Alfa volvió a hablarle a Coti: "Esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie", sostuvo a los gritos. Cuando volvió a entrar a la habitación, aparentemente empezó a buscar la ropa de la participante: "Voy, la agarro y te la tiro a la basura", afirmó furioso ante la sorpresa de los demás integrantes.

Previo a esta escandalosa situación, Coti le pidió prestada a Alfa algunas de sus famosas bandanas. El oriundo de Tigre se negó y ante la pregunta de la joven de 20 años de dónde están esos pañuelos, el participante le respondió que "están colgados afuera y si los llegaste a tocar te agarro la ropa con el baño y vas a ver". Luego de esta frase, se levantó de la cama y se dirigió al patio para corroborar el estado de las bandanas.

Mientras Alfa se estaba yendo, Coti le dio a conocer una comunicación que tuvo con el confesionario de Gran Hermano y según ella, allí le informaron que "va a haber sanción porque las cosas no se tocan".

El video con el furioso cruce entre Alfa y Coti en Gran Hermano 2022