Graciela Alfano cruzó a Cinthia Fernández y explicó porqué no quiere trabajar con ella

Consultada por un cronista de Intrusos (América TV) sobre si estaría en el magazine eligió no dar certezas . "¿No estoy? No sabía. ¿Estaré?... Hay que copiarse de Wanda, viste que ella deja todo picando, es una genia", señaló.

La exvedette afirmó que no tiene intenciones de vincularse en el trabajo con la Cinthia Fernandez. "Yo no quiero estar con Cinthia Fernández... Cuando yo esté, ella no está. Es así".

Al mismo tiempo, dio su versión sobre la bailarina. "Es una chica maleducada, a mí los maleducados no me gustan, vos sabés que yo juego cualquier juego, menos la mala educación. Si no le contestabas, la ninguneas... Se siente desvalorizada. Cree que es la única persona en el planeta al que no le pagan alimentos o que tiene que mantener chicos, basta. Victimizaciones conmigo, no", apuntó.

Al mismo tiempo, agregó: "Lo puse como condición. Me dijeron que sí, obvio. Después de una enfermedad así, yo no quiero que sea un pan amargo, no me quiero enfermar de nuevo. Yo no educo gente, que vengan ya desde la casa".

Tras las críticas que recibió de Graciela Alfano, Cinthia Fernández no se quedó callada y arremetió con todo con la ex vedette. "Yo estoy armando mi negocio, si me quieren rajar, que me rajen y aparte tengo otras propuestas, qué querés que te diga. Todos vamos y venimos, nadie es esencial", afirmó.

Sobre los dichos de la vedette, que la calificó como una "mal educada", Cinthia exclamó: "No me hago cargo, estoy bien educadita".

"Somos tantos que, para caerme de la pantalla (por la gran cantidad de panelistas en el programa) y tener que fumarme, mejor me voy", agregó.

Al finalizar, Cinthia responsabilizó a Alfano si termina sin trabajo. "Si pide no tener que cruzarme, eso hablaría más de ella, que de mí. Estaría dejando a alguien si laburo", remató.