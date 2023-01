Graciela Alfano blanqueó su nueva relación, pero la confesión le salió muy cara

“Con mi ex estamos chongueando, que no se haga ilusiones. Chonguear es juntarse para tener sexo”, indicó a Mariana Brey para Rating Cero . También había contado que le dice así para poner rótulo a su vínculo, puesto que consideró que decirle “novio” a un hombre no se usa más.

Luego agregó: “Nos sentimos bien, nos divertimos, la pasamos bomba”. Un dato no menor es que Capozzolo es el padre de sus hijos Francisco y Gonzalo. Habían decidido dejar atrás todos los problemas y reencontrarse. A su pesar, horas más tarde reveló en Intrusos que todo había terminado.

“Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, señaló Graciela.

Prefirió no abandonar su humor e ironizó con la situación: “Otra que Shakira y Miley Cyrus. Me compro flores yo sola, me digo que me quiero... Me vinieron todas las canciones a la cabeza”.

Ante la nueva noticia, volvió a confesarse con Brey y admitió sentirse triste: “Somos, fuimos y seguiremos siendo clan y familia. Igual yo estaba un poco ilusionada, te digo la verdad”.