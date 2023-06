Gerardo Romano, sobre las elecciones: "Le pido a la gente que no vote a la oligarquía"

El actor Gerardo Romano, quien se reconoció como un militante peronista desde su juventud, se refirió al momento actual de la política de Argentina y sobre las elecciones pidió al pueblo que "no voten a (Mauricio) Macri , ni a (Horacio Rodríguez) Larreta". "No voten a la oligarquía, voten al pueblo", sentenció.

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el artista no dudó en explayarse sobre el futuro del país: "Veo la situación del país mal y decir lo contario sería ofensivo para mucha gente pero es lo que nos toca", y repitió: "Que hagan cualquier cagada pero que no voten a Macri, digo Macri léase Horacio, el PRO".