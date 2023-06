Agustina Cherri, sobre la versión de "Chiquititas" con su hija Muna: "La posibilidad de hacer algo con Cris siempre está"

En el programa de radio Agarrate Catalina en La Once Diez, la protagonista de la exitosa tira de televisión de los noventa aseguró sobre una posible reversión de la tira pero esta vez con Muna: "A mí las segundas partes me suenan raro, me da un poco de temor, fue un éxito tan grande que me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue. Pero la posibilidad de hacer algo con Cris siempre está, no sé qué terminaremos haciendo”.