Gerardo Romano en PPT: "Soy peronista porque no me gusta que me manden"

"Soy peronista porque no me gusta que me manden. Porque me gusta decir lo que se me canta el culo. Porque me gusta usar el artículo 23 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de opinar sobre todo. Me tocaron muchas dictaduras y no me gustan. Quiero vivir sin dictaduras y con felicidad", aseguró en los estudios de C5N.