Georgina Rodríguez salió del mar con Cristiano Ronaldo con una nueva microbikini tendencia de la moda

La pareja viajó a las Maldivas a descansar aprovechando los días libres de ambos. La modelo marcó tendencia con su nuevo look junto al futbolista.

En su última publicación en Instagram, la influencer subió un video saliendo del mar junto a Cristiano Ronaldo. Ambos se mostraron alegres y disfrutando del paisaje y la costa de este paradisíaco destino turístico. Como no podía ser de otra forma, los dos marcaron tendencia con su look. La argentina vistió un diminuto traje de baño marrón que contó con un sostén push up desatado por el cuello y una bombacha colaless de tiro alto.