Gastón Soffriti y Carla MOlfede anunciaron que se casarán: todos los detalles de la boda

En diálogo con La Once Diez, Molfese expuso que su boda con Soffriti se acerca cada vez más y precisó la fecha: "En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene".

Gastón Soffriti y Cande Molfese Gastón Soffriti y Cande Molfese.

En tanto, la cantante admitió que a pesar de que se casará con el actor, no lo tenía como uno de sus planes principales. "No tenía tan en mente casarme, aunque fui partidaria de celebrar el amor. Gastón me lo propuso y le dije que sí", expresó.

Molfese, de 32 años, se mostró contenta por su vínculo con su pareja y comparó la relación con amores anteriores: "Es un amor en el que no sufro. Estaba más acostumbrada al sufrimiento y encontré a alguien con quien estoy bien".