Florencia Peña se sinceró sobre el paso del tiempo: "Pienso en mi finitud"

La conductora habló en Caras TV sobre cómo pasará su próximo cumpleaños , el número 50 , que festejará el próximo 7 de noviembre : "Empiezo a pensar en mi finitud, con suerte me quedan unos 30 power. El otro día la veía a Susana y ojalá llegue a los 80 como ella”.

La protagonista de Mamma Mía, en el Teatro Coliseo, es una incasable activista de género y aseguró: "Para las mujeres no es fácil envejecer, los mandatos son complejos”. En este sentido, remarcó que se ocupa de su imagen y para sentirse bien: “Yo me cuido sin ser una obsesiva. Como sano. Entendí que cuidar mi envase es cuidar mi espíritu, porque me tiene que acompañar”.

Ante la pregunta del conductor Héctor Maugeri: ¿qué le querés decir a esta mujer que va a cumplir 50 años?”, la mediática respondió: “Flor, te agradezco que siempre hayas sido una guerrera en busca de tus sueños, que te hayas levantado en cada caída. Que no hayas sucumbido ante lo que el afuera tenía para vos. Te agradezco que hayas elegido la maternidad como el camino más hermoso de tu vida. Te agradezco esta libertad y está felicidad que vivimos en la vida”.

Flor Peña y su público

Peña empezó su carrera de chica ya que debutó en la televisión a los 7 años en el programa infantil Festilindo. Después con 17 años, en 1992, integró el selecto elenco de la miniserie Son de diez, por Canal 13, y a partir de ahí afianzó una relación fuerte con su público.

En otra etapa de su carrera fue la protagonista de la serie de Telefe junto a Guillermo Francella, Casados con hijos, en 2005 y 2006 con su personaje de Moni, la mujer de Pepe Argento y recientemente la obra llegó al Teatro Gran Rex.

Ahora además de la obra Mamma Mía, Flor se sumó a la tendencia de compartir fotos eróticas en la plataforma Divas Play. Aseguró que "la gente piensa que soy grandota, pero soy chiquitita. Siempre digo que tengo piernas largas y torso corto. Soy coqueta y me gusta verme bien. Hay que abrazar las imperfecciones”.