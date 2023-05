Flor Vigna rompió el silencio en medio de rumores de separación con Luciano Castro.

luciano castro y flor vigna

"A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra. Quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación", agregó.

Ante esto, Luciano Castro aseguró que no había ningún problema: “No es así, no estamos separados”. Pero la polémica la instaló Vigna a Estefi Berardi: "Me contestó de una manera muy extraña. Me puso 'perdón, Estefi, no es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada'".

La inesperada decisión que tomó Flor Vigna que la distancia de Luciano Castro

La bailarina y actriz Flor Vigna tomó una decisión respecto a su carrera profesional que la alejará de su pareja, el actor Luciano Castro. Así lo confirmó la periodista Maite Peñoñori este jueves en Intrusos.

Flor Vigna Luciano Castro

"Hablé con Flor y me dijo que quiere dedicarle todo a su música. Hace poco estrenó un videoclip con Julieta Poggio y está muy abocada en eso. Siente que no tiene tiempo para dividirse", explicó.

Por último, la panelista informó que el reemplazo de Vigna será una actriz que resonó mucho en los medios últimamente. "Quien ya estuvo ensayando, hizo fotos con el grupo, va a reemplazar a Flor Vigna y debutará el 31 de mayo es Mica Riera, quien interpretó a Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor, la biopic de Fito Páez", indicó.