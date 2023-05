Flor Vigna y Luciano Castro estarían separados: las palabras cruzadas de los artistas

Pero esto no fue lo único, sino que la panelista agregó: "A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra. Quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación". Durante los últimos días se había confirmado que ella se bajaba de la obra de teatro El Divorcio.

¡ÚLTIMO MOMENTO! FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO SEPARADOS ¿QUIÉN DEJÓ A QUIÉN?

Ante esta afirmación de Nancy Duré, tanto Luciano Castro como Flor Vigna hablaron al respecto y sembraron incluso más preguntas en el estado de su relación amorosa por sus palabras cruzadas.

Luciano Castro desmintió la separación y Flor Vigna sembró más dudas

El primero en hablar fue el actor, quien en diálogo con PrimiciasYa desmintió todo: "No es así, no estamos separados". De esta manera, Luciano Castro aseguró que sigue en pareja con Flor Vigna, algo que ella se encargó de manifestar que no es así.

Por el lado de la bailarina, la panelista Estefanía Berardi confesó que habló con ella por privado: "Me contestó de una manera muy extraña. Me puso 'perdón, Estefi, no es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada'". Así, todo parecería indicar que la información de Nancy Duré es cierta y sí están separados.