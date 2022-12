Flavio Mendoza respondió a las acusaciones de maltrato: "Se nos fue de las manos a todos"

En primer lugar, el director de teatro destacó: " No se descompuso nadie que yo sepa . Esta señora ya se había levantado y boqueado a mi hermana. Nos cagamos de calor todos, tratamos de hacer lo mejor posible . Imaginate, todos con los celulares prendidos, yo hablando con micrófono ¿y no voy a saber que me van a filmar? Se nos fue de las manos a todos ".

Para poner en situación a todos, Flavio Mendoza reveló: "Un par de personas venían agrediendo a mis hermanas, a los secretarios, a los chicos de la escuela por el calor y no podíamos hacer nada". Vinculado a este tema, el director artístico se escudó en el calor. "Nos jodió el clima y que los aires estaban prendidos y no tiraban lo que tenían que tirar, lamentablemente. Es más de lo mismo, la gente siempre se agarra de algo y no quiere ver lo otro", remarcó.

Luego, el creador de Stravaganza señaló: "El circo tiene aire acondicionado, es el único que tiene. Parece que la gente no tiene conciencia, fueron dos o tres. Mi forma de hablar es esa, yo le digo 'conchuda' todo el tiempo a todo el mundo. Había maltratado a mi hermana".

Por otro lado, Flavio Mendoza compartió un reel en su cuenta de Instagram en el que se expresó al respecto: "La gente está muy desesperada con que uno diga algo para darles un minuto de fama. ¿Saben qué? Yo mi fama me la gané laburando, siendo honesto, no acosando a nadie, no haciendo cosas indebidas. Decirte 'conchuda' te lo voy a decir toda tu vida, es mi dialecto y me gusta la palabra".