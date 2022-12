Éxitos de Netflix: las 10 mejores series del 2022

Para que no te pierdas ninguna de estas series y miniseries consideradas las mejores del año en Netflix por haberse llevado todas las miradas y estar entre las más vistas, además de batir varios récords, te presentamos una por una las 10 producciones para que de acá a fin de año no te pierdas ninguna.

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

La historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, contada desde los puntos de vista de sus víctimas.

Del creador de "American Crime Story" y ganador de varios premios Emmy, "DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" es una nueva serie dramática que examina los espantosos crímenes perpetrados por Jeffrey Dahmer, y los fallos sistémicos que permitieron que uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos pudiera seguir con su ola de asesinatos con total impunidad durante más de una década.

DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer | Tráiler oficial (Tráiler 1) | Netflix

1899

Los inmigrantes de un barco a vapor que viaja de Londres a Nueva York quedan atrapados en un misterioso acertijo después de encontrar un segundo barco a la deriva en mar abierto.

En su viaje por el vasto y traicionero océano Atlántico, los pasajeros del Kerberos se encuentran con el misterio más grande al que se hayan enfrentado. Te damos la bienvenida a "1899", una serie intensa e inmersiva de los creadores de "Dark".

1899 | Tráiler oficial | Netflix

The Watcher

Una familia se muda a la casa de sus sueños, solo para verse plagada de cartas ominosas, vecinos extraños y amenazas siniestras.

Después de que la familia Brannock se muda a lo que se suponía que sería la casa suburbana de sus sueños, rápidamente se convierte en un infierno.

Las ominosas cartas de alguien que se hace llamar "El Vigilante" son solo el comienzo de los siniestros secretos del vecindario. Inspirado en la historia real de la infame casa "Watcher" en Nueva Jersey.

Vigilante | Tráiler oficial | Netflix

Intimidad

Un video sexual de una política emergente grabado sin consentimiento es filtrado a la prensa. La delgada línea entre la vida pública y la privada queda expuesta.

Una traición, un escándalo sexual, todos mirando. ¿Cómo se enfrenta un caso de violación de la intimidad?

Intimidad | Tráiler Oficial | Netflix

Clark

La historia de Clark Olofsson, el hombre detrás del síndrome de Estocolmo, que engañó a toda Suecia para que lo amara a pesar de sus crímenes.

Crímenes, sexo, verdades y mentiras.

Jonas Åkerlund es el director de ‘Clark’ y Bill Skarsgård interpreta al protagonista, Clark Olofsson, el célebre ladrón de bancos sueco que dio nombre al «síndrome de Estocolmo».

Clark (EN ESPAÑOL) | Avance oficial | Netflix

Estamos muertos

Una epidemia mortal estalla en una escuela. Acorralados, los alumnos solo tienen una opción: luchar con todas sus fuerzas para evitar convertirse en zombis.

"Todos morirán. No hay esperanza".

La escuela se convirtió en un sangriento campo de batalla, y nuestros amigos, en nuestros peores enemigos.

¿Quién sobrevivirá? O matas o te matan. Clases suspendidas por el apocalipsis.

Estamos muertos | Tráiler oficial | Netflix

Vikingos: Valhalla

Ambientada hace más de mil años, a inicios del siglo XI, "Vikingos: Valhalla" narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás existieron: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su vehemente y obstinada hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Cuando las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa alcanzan un punto de ruptura sangriento y los propios vikingos chocan por sus creencias cristianas y paganas contrapuestas, estos tres aventureros se embarcan en un viaje épico que los llevará a través de océanos y campos de batalla, desde Kattegat hasta Inglaterra y más allá, mientras luchan por la supervivencia y la gloria.

Los legendarios héroes vikingos Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y Harald Sigurdsson (Leo Suter) organizan una última y desesperada defensa contra Olaf y sus guerreros. Disfruta este clip exclusivo de la temporada 2 de "Vikingos: Valhalla".

Las aventuras de una nueva generación de vikingos famosos mientras abren nuevos caminos en una Europa en constante cambio.

Vikingos: Valhalla | Tráiler oficial | Netflix

Anatomía de un escándalo

Sophie es la esposa de un poderoso político y vive una vida privilegiada y lujosa. Pero todo comienza a desmoronarse cuando sale a la luz un escándalo sobre su esposo y lo acusan de un crimen escandaloso.

El privilegio sube al banquillo de los acusados...

Basada en la exitosa novela de Sara Vaughan, «Anatomía de un escándalo» es una serie esclarecedora y llena de suspenso sobre el privilegio y el consentimiento sexual. Del creador de "Big Little Lies" y "The Undoing", esta serie de seis partes está protagonizada por Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott y Josette Simon.

Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix

Heartstopper

Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras navegan por la escuela y el amor juvenil.

El amor conoce la duda. El temor conoce la alegría. Un chico conoce a otro chico. "Heartstopper", una historia de ocho episodios acerca de la vida, el amor y todo lo que conllevan. Basada en las exitosas novelas gráficas juveniles de Alice Oseman.

Heartstopper | Avance Oficial | Netflix

¿Sabes quién es?

Una mujer comienza a descifrar el oscuro pasado de su madre, luego de que un violento ataque en su pueblo sacara a la luz amenazas ocultas y secretos mortales.

¿Y si todo lo que sabes de tu vida fuera mentira? Toni Collette y Bella Heathcote protagonizan «¿Sabes quién es?», una intensa serie de intriga de los productores de "Big Little Lies" y "The Undoing", basada en el bestseller del New York Times de Karin Slaughter.