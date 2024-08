Escándalo en TyC Sports: un periodista fue reemplazado por un colega tras el enojo de las autoridades

Gastón Edul estará presente en Bake Off.

El periodista Gastón Edul fue convocado para Bake Off Argentina, pero en versión famosos, que se emitirá en Telefe. Esto le trajo problemas en TyC Sports porque no podrá estar disponible para todos los días de trabajo que lo requieren y fue reemplazado.

Eso lo consagró en el mundo mediático y fue convocado por Telefe para estar en el programa de cocina. Pero esto, no cayó bien. El periodista Agustín Rey publicó en su cuenta de X (ex-Twitter): “En TyC Sports están molestos con Gastón Edul porque durante más de un mes va a grabar Bake Off Famosos y no viajará con la Selección".

Por ese motivo, su lugar con el equipo nacional lo ocuparía el periodista Joaquín Bruno, quien es conocido en el canal por cubrir a Racing.

