Escándalo con Marcelo Tinelli: denuncian la firma de un misterioso contrato

“Hoy quiero contar esto por que realmente me canse de la situación”, arrancó diciendo Lecce en su descargo y continuó: “Me tuve que aguantar la angustia y la tristeza durante mucho tiempo. Como conté anteriormente, me mudé a Buenos Aires con una promesa del señor Marcelo Tinelli. El comenzó un vinculo conmigo en 2023… A que venga por mis sueños, busque departamento y aposte a una mudanza completa invirtiendo tiempo y dinero”.

Marcelo-Tinelli-llorando.jpg.webp

En el extenso descargo, agregó que “cuando me harté de la situación y decidí contar parte de lo que estaba sucediendo, se contacto conmigo Federico Hoppe para llegar a un acuerdo, manifestándome que si exponía así a un numero uno, jamas me iban a llamar por que iba a ser tildada de quilombera y gente de Telefe con la que estaba colaborando me llamo por que Marcelo me mando a bajar”.

Y resumiendo su extenso reclamo, agrega que “accedí a firmar un contrato que lo hice con miedo, esperando a que me den la oportunidad… Me canse de mandar mensaje y hoy fue el ultimo sin obtener respuesta, pensando que todas son buenas personas, cuando no lo es. Todo a su alrededor es mafia. Escribo estas líneas llorando, pero se que mi corazón va a estar en paz” y adjuntó varias imágenes del presunto contrato.

IMG_0459 2.jpg

IMG_0460 2.jpg

IMG_0461 2.jpg

IMG_0462 2.jpg

Desde Rating Cero nos comunicamos con la modelo, para conocer más detalles y saber qué la motivó a hacer esta publicación y nos contó que “no tengo mas nada que agregar, es todo lo que conté y espero que el medio no me cierre las puertas, después de contar mi verdad, por que es la verdad y todo lo que viví".

"Por suerte ahora estoy mas relajada, por qué vivir esto sin que nadie lo sepa, era muy angustiante... Bastante lo cuidé, hoy no lo cuido más y tengo pruebas de nuestra relación", cerró.