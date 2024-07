Enojadísima: Karina La Princesita hizo un duro descargo tras perder una valija

La intérprete de cumbia hizo su descargo en su cuenta oficial de Instagram: " No tengo qué ponerme, si me ven cantando en jogging ya saben ”, fue el motivo del desconsuelo de la mediática, cuando vio que le faltaba toda la ropa para su recital.

Al ver que pasaban las horas y todo el material y equipaje de su equipo llegaba, menos el suyo, la expareja del Kun Agüero remarcó en un video para sus seguidores: "Me están preguntando mucho si mi valija llegó. De hecho, la aerolínea también me está preguntando si llegó. Y la respuesta es no, no llegó".

La secuencia de historias de Karina La Princesita en Instagram Redes Sociales

Enseguida, la joven cambió el discurso por otro superador: "... Hay algo que quiero destacar y es la actitud que ponemos frente a algunas cosas. A ver, en otro momento en mi vida, yo que soy de ponerme del traste, no sé si fácilmente, pero con algo así me hubiese puesto”.

Embed - La ACTITUD de KARINA LA PRINCESITA, tras PERDER la VALIJA en un VIAJE de GIRA por TUCUMÁN

Después de unas horas, la propia Karina se alegró porque recuperó sus pertenencias y contó: "Estoy saltando”. La artista de temas como Sinvergüenza y Corazón mentiroso sufrió depresión y ataques de pánico este año, y explicó cuál era su problema de salud a sus fanáticos en el escenario. Ahora está mejor emocionalmente.