En las playas de México, Florencia Peña sorprendió con una microbikini azul que llamó la atención por su modelo

florencia peña Florencia Peña, desde México, sorprendió con una microbikini azul de dos piezas.

La conductora deslumbró a sus seguidores con un modelo de dos piezas de alto impacto. El corpiño es rectangular, completamente unido y cuenta con tiras en la parte baja que se entrecruzan en la zona del abdomen y con secciones cut out. Un detalle que no pasó desapercibido es que en el centro del corpiño se distingue una abertura en forma de corazón. Por otra parte, la bombacha, es diminuta, colaless, de tiro alto y con tiras regulables a ambos lados de las caderas.

Florencia Peña completó el outfit de playa con un beauty look al natural, sin nada de make up. En tanto, el pelo lo luce suelto, al viento y mojado luego de un baño en el mar.

Anitta sorprendió con una microbikini de color llamativo que se lució aún más en la nieve

La reconocida cantante brasileña Anitta llamó la atención de sus seguidores en Instagram al vestir una microbikini en medio de un paisaje nevado. Desde Aspen, Colorado, Estados Unidos, en donde se encuentra de vacaciones, la artista se mostró con un look poco convencional para el clima del lugar. En una de sus recientes publicaciones, junto a la influencer venezolana Lele Pons, desafió el frío con un estilo único, mostrando que incluso en la nieve, un traje de baño puede ser una opción para una sesión de fotos.

Anitta Microbikini Instagram

Entre las actividades que compartieron en redes, se incluyen imágenes esquiando y celebrando con champagne, envueltas en toallas blancas, sugiriendo un ambiente de relajación y diversión. Sin embargo, lo que verdaderamente causó sensación fue el audaz look de la cantante, posando con una microbikini en medio del paisaje nevado, una combinación a tono con su constante innovación en la moda.

El traje de baño contó con dos piezas. Para la parte superior eligió un corpiño con molde triangular y tiras entre cruzadas en el cuello, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha tipo vedetina. Además, le sumó unas gafas de sol y unas botas de invierno.

Anitta Microbikini Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar, y sus fans llenaron de elogios la publicación. Estas fotos resaltaron su estilo y confirmaron que es una de las grandes referentes en el mundo de la moda y en el entorno digital. No sólo marca tendencia con su música, sino que también lo hace con su look.