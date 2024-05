El Trece incorpora un histórico conductor para competir con Gran Hermano 2023

En diálogo con el programa #AngelResponde de Bondi Live, Sebastián Wainraich reveló los detalles de su llegada a eltrece: "Al principio dudé, el famoso 'no lo sentía', pero ahora me cambió el ánimo y estoy muy motivado y quiero hacerlo . Voy a hacer el programa que más quiera hacer, pero no por rebelde, sino porque es lo que sé hacer ". Con estas palabras, empezó a dar indicios sobre su próximo programa de televisión.

Luego, confirmó cuándo empezará: "Desde el lunes 3 de junio empiezo un late night, después de Guido Kaczka. Todavía no decidimos el nombre ni quienes me acompañan, aunque será rotativo". De esta manera, se trata de un programa que competirá de forma directa con Gran Hermano 2023.

Sebastián Wainraich Sebastián Wainraich, el elegido de eltrece para competir con Gran Hermano 2023. Redes sociales

"Me agarra en un buen momento profesional y personal, hacía mucho que no hacía televisión y pensé que ya no iba a volver. Quiero divertirme y espero me vaya bien haciendo lo que quiero hacer porque es un formato que me encanta", concluyó Wainraich. Vale recordar que actualmente conduce Vuelta y media en la radio Urbana Play.

