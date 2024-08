El sorpresivo anuncio de Luisana Lopilato: ¿tendrá un nuevo hijo con Michael Bublé?

La actriz Luisana Lopilato reveló que no tendrá más hijos con el cantante canadiense Michael Bublé , algo que tomó a todos por sorpresa en redes sociales teniendo en cuenta su reciente anuncio .

A través de una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Luisana Lopilato fue consultada sobre si van a buscar otro bebé y sorprendió con su respuesta. "No tendría más hijos. Me encantaría, me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades, (pero) acompañar a tres es difícil", explicó la actriz.