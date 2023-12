El recuerdo de Carla De Stefano, de Gran Hermano, con una microbikini combinada ideal para la playa

Carla De Stefano, otra de las nuevas participantes de Gran Hermano, recordó con un reel en donde vistió una microbikini un momento de sus últimas vacaciones. Quien sorprendió con su historia de vida, en la que contó que enfrentó al cáncer y encontró el amor en una aplicación, deslumbró recientemente con un look playero que capturó todas las miradas. En un recuerdo compartido en sus redes sociales, subió un momento de distensión en la playa, luciendo un traje de baño que combinaba a la perfección con el entorno.

El conjunto se complementó con accesorios minimalistas que reforzaron su estilo sencillo pero sofisticado. Con el pelo suelto al viento y unas gafas de sol, la participante de Gran Hermano pareció haber disfrutado con su familia de una tarde en la playa, más allá del humor de comparar su expectativa con la realidad de lo que fue ese momento.

Carla de Stefano microbikini negra Instagram

Miles de "me gusta" y comentarios recibió por parte de sus nuevos fans, quienes van conociendo a esta nueva participante de uno de los programas más famosos del mundo. Sus seguidores elogiaron su look y se sumaron al deseo de que le vaya bien en el reality.

Carla de Stefano microbikini Instagram

Carla de Stefano micro bikini Instagram

Tini Stoessel aprovechó el calor y posó con una microbikini diminuta que es furor para el verano

Tini Stoessel posó vistiendo una microbikini de tres colores. La cantante se sumó a la moda tricolor para sus trajes de baño al mostrarse con un conjunto de dos piezas en tonos rosado, lila y verde neón. De esta manera, sorprendió a sus seguidores desde un yate, en donde se encuentra paseando disfrutando de un viaje.

La cantante se mostró con el pelo teñido de rubio platinado y sorprendió a sus fans. Desde un yate de lujo en el medio del mar, la Triple T posó con una microbikini de dos piezas tricolor, uno de los looks que está marcando tendencia en la temporada.

La influencer se mostró con un corpiño con molde triangular, con la base en rosado y con tiras lilas, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless lila y verde.

Tini microbikini bicolor Instagram

La cantante impuso su estilo al acompañar su look con unos ojos maquillados con un delineado estilo cat eye en total black, el cual complementó con máscara de pestañas al tono y sombras en tonalidades nude para la zona de los párpados. Además, le agregó un rubor rosado en las mejillas, iluminadores en algunas zonas de la cara y un labial rosado con gloss.

Tini microbikini bicolor Instagram