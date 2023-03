El reality de cien bailarines que llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana

Otro punto a favor de Netflix es su capacidad para adaptarse a las preferencias de los usuarios. Con su algoritmo de recomendación personalizado, la plataforma sugiere contenido que se ajusta a tus gustos y preferencias. En este caso, si sos amante de los realitys tenemos una propuesta que no podrás rechazar; se trata de Dance 100, una producción que te va a encantar.

Es un reality que reúne a ocho talentosos coreógrafos que deben crear rutinas cada vez más complejas y numerosas para los bailarines de primer nivel que las interpretan. Además, deben impresionar a los jueces con sus propuestas y actuaciones.

Cabe aclarar, que además del reconocimiento el ganador será premiado con $100,000 dólares.

El show cuenta con algunos de los más talentosos artistas.

Dance 100 | Your New Dance Competition Obsession | Official Trailer | Netflix