El palito de Nancy Dupláa en La Peña de Morfi: "El periodismo..."

La actriz se sinceró y consideró que el hate se genera según “la opinión del periodista que cuenta la realidad tuya según los ojos de él”. “Yo no soy así, pero como siempre me peleé por eso y también fui condescendiente, se armó algo de mí que es más difícil”, reconoció

Nancy Dupláa es una de las actrices que en los últimos años no se esconde a la hora de dar su opinión y a raíz de ellos, y con el avance de las redes sociales, fue atacada por los denominados haters .

Sin embargo, una de las actrices más reconocidas del país no se queda callada y siempre fue de responder y dar su opinión pública cuando no está de acuerdo con algo, ya sea, desde la actuación como en el ámbito de la política.

En el último tiempo, estuvo en boca de muchos por defender la cultura argentina y, en ello, tuvo muchas críticas. En base a eso, estuvo como invitada en el primer programa de este 2024 de La Peña de Morfi por Telefé y habló sobre cómo vive el día a día con “el odio” que se vive en las redes sociales.

En un mano a mano con Lizy Tagliani, la artista de cine, televisión y teatro, reconoció que más allá de ser una persona pública también tiene el derecho de dar su opinión de la cotidianidad de la argentina, aunque ello le conlleve fuerte críticas y repudios.

“También hay un factor en la fama: y es el que genera la opinión pública; el periodista que cuenta la realidad tuya según los ojos de él, muchas veces, según su opinión, según lo que le vibra a él de tu persona”, comenzó analizando sobre el rol del periodismo en nuestro país.

Y agregó: “Entonces, a partir de ahí se empieza a armar un sentido común en la gente. No digo que la gente sea boluda, pero si vos desde un medio masivo machacás con algo… y siempre fue con lo que me peleé y como fui condescendiente, también se armó algo de mí que es más difícil”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanpedro1950/status/1777024157219197416&partner=&hide_thread=false Alfredo Leuco, y Diego Leuco alias “changuito”. En canal trece y TN asesinaban a Nancy Dupláa y Pablo Echarri.

En #LaPeñaDeMorfi por Telefe a solas con Lizy Tagliani : “Hay periodistas que generan opinión sin conocerte, y no digo que la gente sea boluda.....: pic.twitter.com/1vEO7dGlpb — Walter (@juanpedro1950) April 7, 2024

Nancy Dupláa, contra Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei

En medio del cambio de Gobierno, los artistas comenzaron a dar su opinión o se muestran en contra de la gestión de Javier Milei como presidente elegido por los argentinos.

En base a ello, quien dio su opinión fue Guillermo Francella que se permitió en reflexionar sobre lo que se vive en el país. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que eran más que necesarias”, analizó.

En diálogo con Radio Mitre, el actor evaluó que “se sabía que iba a haber contraste con la oposición, se sabía que esto iba a ocurrir”. Luego, con un dejo de optimismo pensando en el futuro, agregó: “Sigo con la esperanza de que esto se modifique en favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

En ese contexto, en las últimas horas, Nacy Duplaá, referente artista caracterizada con el kirchnerismo, habló sobre el momento que atraviesa la cultura a raíz de las medias del presidente, y se refirió a la desigualdad dentro del rubro.

“Las decisiones o las expresiones de cada uno son respetables. Es lo que cada uno expresa y siente desde lo más profundo. Nuestro colectivo es un colectivo muy castigado y, sobre todo, es muy desparejo”, analizó en diálogo con TN Show.

Y fue dura contra su colega: “Entonces, hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo. Desde ahí, me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe. No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero que siempre existió”.

“Hay que tener cierta responsabilidad. En este caso, él dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el INCAA, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen”, cerró.