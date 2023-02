El mal momento de Tomás Holder tras su paso por Gran Hermano 2022: bajó 15 kilos y tiene ataques de pánico

El exparticipante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder decidió alejarse de las redes sociales por problemas de salud y sorprendió a sus seguidores por el mal momento que atraviesa: "Me despido hasta nuevo aviso, los amo!" .

El rosarino cambió sus videos y bromas por una apariencia muy distinta a la que entró en la casa de GH y así lo publicó: "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entre a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegue a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien".

"Solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud, primero fue Cancún, después punta del este, luego pinamar y mar del plata, nunca pare, no dormía, me mantenían despiertos diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta..", expresó.

El exjugador de GH se volvió a su Rosario natal para estar acompañado de su familia y afectos necesarios para su recuperación, según relató, y describió qué es lo que padeció este último tiempo: "Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, senti como me iba.. y no saben lo traumático que es… "

En una cruda descripción, el influencer detalló la situación de estrés que vivió y que "la gente seguía pidiéndome fotos" y aseguró: "Yo solo buscaba oxigeno, buscaba poder respirar, recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto, y ahí entendí y logré comprender que basura es el humano, que basura es la persona".

En este sentido, Holder aclaró que por un tiempo decidió alejarse "de todos esos excesos" para recuperarse y volver "a la vida sana": "Quedarme cerca de la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que les puedo dar…Me despido hasta nuevo aviso, los amo! Voy a estar bajo control medico con gente que me quiere!", concluyó en su cuenta de IG.