El increíble video del hijo de Shakira en el que canta idéntico a su madre

Milán y Sasha son los hijos de la cantante y los tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué. A pesar de que ambos practican deporte, uno de ellos se abocó a la música y no solo canta melódico al igual que su madre en sus inicios , sino que canta muy parecido.

Embed Sasha, el hijo mejor de Shakira y Piqué, mostró su talento en un mini concierto organizado por academia musical Let It Beat.



En el evento el pequeño interpretó el tema “Manos de tijera” de Camilo.



Video cortesía. pic.twitter.com/qW3bJbwSv6 — Notitarde (@webnotitarde) May 27, 2024

La presentación fue para dar una exposición en la academia musical Let It Beat. Demostró no solo cantar sino también tocar el piano. Cantó la canción “Manos de tijera” de Camilo y su tono de voz fue completamente heredado por su madre.

Shakira expresó: “Es muy lindo porque veo que han heredado esa parte, pero también la viven. Cada vez que se siente un poco deprimido, va al piano y escribe música. Esa también es su catarsis, su terapia”.