El increíble momento entre María Becerra y Paris Hilton: ¿qué bebida argentina probó?

La joven de 24 años, oriunda de la localidad bonaerense de Quilmes, tiene una gran colaboración en el undécimo tema en el flamante disco de la estadounidense llamado “Infinite Icon ”.

Como si fuera poco, María Becerra también mostró que le cebó mates a Paris Hilton durante la grabación del videoclip. "Está muy bueno", dijo la norteamericana. Incluso preguntó dónde lo podía conseguir: "Voy a a visitarte", le dijo a la argentina.

El tema musical fue producida por Sia, reconocida artista estadounidense, y relata la historia de un primer amor. “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, canta María Becerra, quien sorprendió con su nivel de inglés.