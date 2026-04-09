El increíble cambio del actor de Okupas: cómo se ve a sus 45 años Dos décadas después del estreno, la serie de Bruno Stagnaro es una de las mejores ficciones televisivas de Argentina. Qué fue de la vida de uno de sus protagonistas. + Seguir en







Qué fue de la vida de este personaje de Okupas, la serie que marcó la década del 2000 en Argentina. Podeley como "El Mulo" en Okupas (2000)

Okupas marcó un antes y un después en la ficción televisiva local con su mirada cruda sobre vivir en la marginalidad.





Sergio Podeley, quien se destacó con el personaje de “El Mulo”, es uno de los más recordados de la serie.





A más de dos décadas del estreno de la serie, el actor continúa activo y enfocado en nuevos proyectos.





Su presente combina actuación, formación y trabajo ligado al arte comprometido con el cambio social. A comienzos de los años 2000, Okupas irrumpió en la televisión argentina con una narrativa distinta, anclada en los márgenes sociales y con personajes que rápidamente se volvieron parte del imaginario colectivo por la relación de amistad que entablaron en medio de la crisis económica social -la serie se estrenó poco antes del 2001. Entre ellos, “El Mulo”, interpretado por Sergio Podeley, logró destacarse por su intensidad y realismo, en una historia que con el tiempo se consolidó como un fenómeno generacional.

Con el reciente regreso de la serie a nuevas plataformas y su revalorización entre públicos más jóvenes, volvió a instalarse una pregunta recurrente: qué fue de la vida de aquel actor que encarnó uno de los papeles más recordados del ciclo. Lejos de desaparecer, Podeley construyó un recorrido sostenido dentro de la actuación, aunque con un perfil más bajo y alejado de la exposición mediática. En 2025 protagonizó la película Gatillero, de Chris Tapia Marchiori, papel que le valió premios internacionales a mejor actor.

Sergio Podeley, de Okupas iMDB El cambio de Sergio Podeley A sus 45 años, Podeley muestra una transformación que excede lo físico y se vincula más con su evolución personal y profesional. Luego de su paso por Okupas, continuó formándose y participando en distintos proyectos, muchos de ellos vinculados a historias atravesadas por lo social, en línea con el tono que marcó su debut televisivo.

En distintas entrevistas, el actor reconstruyó episodios de su adolescencia que influyeron en su mirada artística. Uno de ellos fue un asalto sufrido en su casa cuando tenía 14 años, una experiencia que, según relató, lo enfrentó con situaciones de miedo y violencia que luego encontró una vía de expresión en la actuación. En ese sentido, definió al arte como una herramienta clave en su vida, al punto de afirmar que le permitió reconfigurar su historia personal.

Sergio Podeley, de Okupas (2) Sergio Podeley en la película Gatillero, 2025. GPS Audiovisual. Con el paso del tiempo, su carrera se fue orientando hacia proyectos más vinculados al teatro y a circuitos alternativos, donde encontró un espacio para explorar nuevos registros sin las exigencias de la industria masiva. A la par, comenzó a desarrollar un interés creciente por la docencia, con el objetivo de acercar herramientas actorales a jóvenes en contextos vulnerables.