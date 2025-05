El "Negro Pablo" de Okupas, ahora en El Eternauta: "Todos los días veo gente comiendo de la basura"

"La situación está jodida, me parece que no están viendo lo que tienen que ver", apuntó contra el Gobierno y advirtió que "cada vez se suma más gente a comer, a pedir un plato de comida", así como también aumenta la cantidad de "gente comiendo de la basura".

Aunque agradeció que "hay mucha gente que colabora", señaló que preocupa que las autoridades nacionales minimicen el tema: "Lo veo todos los días, ¿me estás cargando?". "Si vos queres hacer algo, hacé algo para que estemos parejos todos", cuestionó.

Su participación en El Eternauta

Por otra parte, el actor recordó cómo apareció la oportunidad de participar en la mega producción de Netflix: "La propuesta me llegó por Bruno (Stagnaro, director de la serie) que me dijo: 'Dante, ¿estás interesado? Hay un pequeño papel y me gustaría que me estés'. Inmediatamente le dije que si".

"Estar al lado de un actor como Ricardo Darín que es un genio y de un grande como Bruno Stagnaro. Nunca voy a terminar de agradecerle porque él cambió mi vida. Le voy a estar eternamente agradecido por haberme elegido para Okupas y por volverme a meter en un pequeño papel en El Eternauta", relató emocionado.

Quisiera darle un mensaje a la gente. Que la miren como una serie, que digan 'que fantástico', que es algo que hicimos los argentinos, entre todos. Acá hay buena cultura, no como muchos papanatas que hablan y que dicen que 'acá se gasta la plata'. No podés matar la cultura, no podés hacer lo que vos quieras con la ilusión de la gente", sentenció.