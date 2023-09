El importante anuncio de Carina Zampini que decepcionó a sus fanáticos

Carina Zampini anunció que no iba a ir a Kuarzo y decepcionó a sus fans.

La conductora de Pasaplatos, Carina Zampini, quien vivió momentos de tención en eltrece , hizo un importante anuncio en su cuenta de Twitter dirigido a sus fanáticas, pero a muchas no le cayó bien el momento en el que lo anunció. Muchas de ellas se lo reprocharon en los comentarios: “Un bajón”.

“¡Hola! Aparezco por acá para contarles que mañana no voy a ir a Kuarzo, alguna de ustedes me consulto hace unos días si iba a estar para pasar a saludarme por mi cumple y yo les dije que sí. Pero como hubo cambio de planes no quería dejar de avisarles”, expresó.