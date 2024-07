El imperdible show de Shakira en la Copa América 2024: lo presentó Michael Buffer

Luego de múltiples críticas a la Conmebol tras filtrarse que el entretiempo iba a durar casi 30 minutos con motivo del show, finalmente tuvo una extensión un poco más corta, pero todas las polémicas que se vivieron en la previa no ayudaron a calmar al público. Tras una breve pausa al término del primer tiempo, la transmisión retornó con la imagen del presentador Michael Buffer en el césped y este realizó su icónico relato de "Let's get ready to rumble!".