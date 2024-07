El hijo de Madonna se fue a vivir solo y no tiene para comer

En un video comentó que “son las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para conseguir comida y buscar comida en la basura”.

El video del joven que cumplió 18 años en septiembre pasado se volvió viral. Hasta hace unos meses vivió en un lujoso piso ubicado en el Upper East Side de la ciudad cosmopolita, donde pasó toda su adolescencia.

A pesar de sus problemas domésticos aseguró que "me gusta ser joven". Según reveló al medio Page Six no está pasando por este mal momento solo: “No estoy solo, tengo a mi novia”, aclaró sobre su pareja, María Atuesta.

Hace un año, Madonna y David subieron a TikTok un baile juntos al ritmo de la salsa que causó los mejores comentarios. Se vio la destreza de la pareja con el tema musical La Rebelión del colombiano Joe Arroyo.

¿Quién es David Banda?

David Banda nació en Malawi, Africa el 24 de Septiembre de 2005 y una semana después su madre Marita murió por complicaciones del parto. Es hijo adoptivo de Madonna junto al director de cine Guy Ritchie quienes iniciaron los trámites en 2006 y la adopción fue finalmente aprobada el 28 de mayo de 2008.

Llegó al hogar de los Ciccone-Ritchie, donde ya estaban sus hermanos mayores, Lourdes León (de la relación de la artista con el bailarín cubano Carlos León) y Rocco Ritchie, cuyo padre es el productor Guy Ritchie. Después llegarían Mercy, adoptada en Malawi en 2007 y las gemelas Estere y Stella, también adoptadas allí en 2017.

Es un apasionado del arte y el fútbol. Estudió arte desde su infancia y toca perfectamente el piano y la guitarra. Siempre fue un apasionado de la pelota. El club portugués Benfica quiso contar con él y fue el motivo por el que Madonna se mudó a Portugal en 2017.

La artista aseguró sobre su hijo en British Vogue en 2019: "Él es con quien tengo más en común. Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos".