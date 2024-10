Lali habló sobre la canción contra Javier Milei y reveló un consejo que le dio Fito Páez

Este miércoles, la artista contó en una entrevista en La Negra Pop, en Pop 101.5: “Me expresé. Hasta ahí me parecía lógico para generar su propia espuma, pero cuando empieza a crecer y me operan de esta manera. Es fuerte vivirlo en primera persona. Yo me suelo cagar de risa. Pero ahí estaba sorprendida con la situación”.

"Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a otro, perdés" #LaliEnLaNegraPop pic.twitter.com/4vA61Bruo1 — Pop Radio 101.5 FM (@popradio1015) October 2, 2024

“Me llama Fito Páez y me dice ‘necesito hablar con vos’. Me dijo: ‘Tu campo de batalla siempre será el arte. Si te vas a pelear a otro lado, perdes. Perdes porque no es tu campo de batalla, es decir a través de la música’. Para mí ese trabajo fue muy importante. Le reforcé esas palabras ese día”, contó.

Lali además reveló: “A partir de ese momento, todo hacia adelante fue de un gran aprendizaje y de una mirada muy compasiva sobre mí misma. Yo estoy segura de lo que hago, de por qué la gente me quiere, voy hacia adelante”.

Respecto a su canción Fanático, detalló: "Invita a que se la dediques a quien vos quieras. La letra tiene esa irreverencia que a veces se nos quita o no se nos permite. Hay otros que pueden ser irreverentes. Es una época en la que parecería que nada se perdona. El lenguaje de la violencia, de querer que dejes de existir porque no pensas como yo, no es el lenguaje que voy a incorporar en mi arte ni en mi vida".