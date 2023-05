El duro descargo de Fernanda Callejón contra Yanina Latorre: "Me insultó y dio noticias que no eran certeras"

"A Yanina la conozco hace mucho tiempo. Siempre nos llevamos muy bien, tuvimos empatía hasta que yo me senté en LAM. Cuando yo me senté me respetaba, me careteaba y me decía te quiero... ", fue la introducción de la panelista de DDD .

En la misma línea, Callejón resaltó que "no es cierto que siempre decís la verdad y a mí me consta". Entonces, comenzó a describir la situación que vivió con Latorre: "No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando. Me insultó y dio noticias que no eran certeras".

"Cuando dejé de estar ahí, no solo me trató de pelotuda porque me estaba divorciando. ¡Justo vos le decís pelotuda a alguien que se está divorciando! Pero como vos ventilaste todo porque no te quedó otra con lo de Natacha Jaitt, te encantó y te sirvió, te sumó para ser quién sos hoy. Te respeto porque tenés información certera, pero no siempre y no en mi caso", cerró de manera contundente Callejón.