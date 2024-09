El duro comunicado de Los Piojos contra Micky por bajarse del regreso: "Vino a las reuniones y..."

Por otro lado, mencionaron uno por uno a los integrantes que sí serán parte de los recitales: "Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Abalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda)". Así, dejaron en claro que Miguel Ángel Rodríguez no será de la partida.

Para finalizar, con respecto al comunicado del bajista, Los Piojos informó: "Mickie (sic) vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando". Con estas palabras, no solo escribieron mal el nombre de su ahora exintegrante, sino que dejaron en claro que alguna de las dos partes está mintiendo.

