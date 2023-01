El documental true crime de Netflix del que todos están hablando

Netflix produce documentales de gran éxito . Esto no es ninguna novedad, la plataforma de la N roja desde siempre ha puesto gran parte de sus producciones en la realización de documentales que influyeron en la forma de relatar las historias más atrapantes, emotivas y perturbadoras que se pueden ver en la pantalla.

En esta oportunidad, queremos señalar uno que sin duda es de los mejores realizados y más intensos: El Mochilero del Hacha. Una impactante documental que recorre la vida en etapas de alguien que supo ser una estrella, pero terminó en la cárcel.

Sinopsis de El Mochilero del Hacha, el documental de Netflix que es furor

El documental narra lo que sucedió con Caleb McGillivary, mejor conocido como "Kai, el mochilero del hacha". Un muchacho que era un nómade oriundo de Alberta, y que en el 2013 por un video viral llamado "Kai the Hatchet-Wielding Hitchhiker" se hizo muy conocido.

Su historia tiene una cresta que llega a lo más alto cuando el relata a un medio californiano que había golpeado con un hacha a un hombre que intentó atacar a una mujer. Su forma de expresarlo fue lo que lo catapultó a la fama: “Así que corrí detrás de él con un hacha. ¡Golpear! ¡Golpear! ¡Golpear!". Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, su caída será uno de los puntos importantes de esta realización.

Realización de El Mochilero del Hacha

El documental es realizado con material de archivo y entrevistas a los allegados y testigos. Fue dirigido por Colette Camden, que en el 2021 estrenó The Rise of the Anti-Vaxx Movement, y es un análisis de los orígenes y el crecimiento del movimiento contra la vacunación y su impacto en los esfuerzos globales para vencer la pandemia de Covid-19.

Tráiler de El Mochilero del Hacha