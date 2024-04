El director de Deadpool y Wolverine confirmó la noticia más esperada: "No hace falta ver..."

El director de cine Shawn Levy confirmó que no hará falta ver ninguna película de Marvel Studios para comprender Deadpool y Wolverine , algo que cambia con la idea de Kevin Feige, el presidente de la empresa.

En diálogo con la agencia de noticias Associated Press, Shawn Levy confirmó la noticia con una insólita comparación con su niñez. "Era un buen estudiante en la escuela y haré mis tareas como adulto. Pero definitivamente no busco hacer tareas cuando voy al cine ", explicó el director de la única película de Marvel Studios en 2024.

Por el lado de sus razones, señaló: "Hice esta película con mucho respeto y gratitud hacia la base de fanáticos rabiosos que tienen máxima fluidez en la historia de estos personajes y este mundo. Pero no quería presumir eso, esta película está hecha para entretenimiento, sin obligación de venir preparado con investigación previa". Esto podría confirmar que no habrá muchos cameos, contrario a lo que esperaban los seguidores de las películas.

Deadpool & Wolverine Deadpool y Wolverine ingresarán al Universo Cinematográfico de Marvel con esta película. Captura YouTube

Para finalizar, explicó que por qué este film no servirá como el cierre de lo comenzado por 20th Century Fox: "Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente y no se trata de copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de dos personajes". Así, los dos protagonistas ingresarán al MCU tras mucha espera de los fans.

La película Deadpool y Wolverine ya cuenta con dos tráilers oficiales y el estudio cinematográfico Marvel Studios se encargó de confirmar varios nombres que serán parte de su único film del 2024.