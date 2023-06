El descargo de la mujer de Ricardo Montaner, tras las criticas por sus tatuajes: "Tengo varios y quiero más"

El posteo que generó la polémica con Marlene en las redes sociales Redes Sociales

En este mismo tono siguió: "Primero decirles que no vengo como dueña de la verdad, les cuento lo que pienso y Uds hacen con eso lo que mejor les parezca, ni lo digo con enojo, cero pero cool compartirles".

La productora venezolana se explayó en su perfil de Instagram contra los haters: "Por estar pendiente de “las formas” se perdieron la esencia (ojo con eso aplicable a sus vidas, no pongan la lupa en lo equivocado y dejen fuera de foco la belleza que lo rodea). Para quienes creen que para los cristianos tatuarse es pecado, dos cosas a profundizar: 1.- Pablo dice “todo me es permitido, más no todo me conviene”, pilas con el tema de “ está prohibido”, cada quien sabe que le conviene en intimidad con Dios".

Algunos de los tatuajes que mostró Marlene Rodríguez en redes sociales Redes Sociales

Marlene que lleva casada con el artista 30 años, y con quien tuvo 3 hijos, Ricky, Mau y Evaluna, detalló como segundo punto la forma de marcar los cuerpos para idolatrar a Dios. "2.-se basan en Levítico 19:28 y al leer la Biblia debemos buscar el contexto, Dios les daba instrucciones precisas a los Israelitas de acuerdo al momento , situación histórica , de seguridad y protección (así lo sigue haciendo), en el caso de marcar los cuerpos se refería a las prácticas de idolatría pagana que se cortaban y tatuaban para adorar como dioses a los muertos...".

En el mismo posteo, la cineasta destacó que con el hashtag #Jesúseslalibertad que "tengo varios tatuajes y quiero más, me encantan, también tengo mucho que mejorar en mi, y no tiene que ver con tatuarme, tiene que ver con lo real..."

La mujer de Ricardo Montaner en IG sobre las críticas a sus tatuajes Redes Sociales

Qué dijeron sobre la mujer de Ricardo Montaner

La mujer del cantautor argentino Ricardo Montaner recibió diversos comentarios que le pusieron en las redes sociales sobre sus tatuajes sobre creencias religiosas y siguieron atacándola: "LO UNICO QUE ESTAS HACIENDO ES JUSTIFICAR UNA PRACTICA Q TE GUSTA Y DISFRUTAS ... CON ARGUMENTOS TAN POCO FUNDADOS ... LO MAS TRISTE ES Q TE SIGUE TANTA GENTE CON HAMBRE DE AGRADARLE A DIOS ... Solo estas confundiendo a las personas q te siguen".

En otro tono, la usuaria Karen Osorio aconsejó a Marlene: "Yo te aconsejaría que estudies un poco sobre los efectos que causan en el cuerpo . Son como especie de corto circuito que dañan el sistema nervioso y traen daños irreversibles. Eso hablando del lado médico. Pero hablando de la parte espiritual el cuerpo es un lienzo que al ser marcado se está dañando y nos deja divagando por 10 años. Un abrazo yo solo quería decir el significado".