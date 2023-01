Eduardo Costantini y Elina Fernández anunciaron que tendrán un hijo

Los mejores recitales para no perderse en 2023

Ambos se conocieron en mayo del 2019 cuando estaba en el café del MALBA, el museo del cual es propietario el empresario de 74 años. Allí, de manera inesperada, se conocieron y hubo amor a primera vista. Un año más tarde decidieron casarse y a partir de ahí iniciar una historia.

“La maternidad es un tema que hablamos desde que nos conocimos porque yo siempre lo quise...”, había expresado la modelo en alguna oportunidad mientras que el empresario había deseado: “Espero que el 2022 nos traiga todo lo que deseamos. Primero deseo la familia, la felicidad, la armonía y la paz. Una familia grande. Tengo ganas de ser papá”.

Elina Fernández y Eduardo Costantini será padres por primera vez

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer publicó una fotografía junto a su esposo abrazados y sonrientes. Pero la confirmación llegó mediante el epígrafe de la foto.

“¡Muy feliz 2023!”, escribió efusiva junto a dos postales y en el cual incluyó en su mensaje una la confirmación de la noticia: un emoji de un bebé.

Elina Costantini Instagram

Además, en la primera imagen se puede apreciar un detalle que no pasó desapercibido: su incipiente pancita. Por el momento no trascendió de cuántos meses está, pero a juzgar por la imagen, es reciente. Rápidamente, sus amigos y seguidores no tardaron en felicitar a la feliz pareja por la buena nueva.