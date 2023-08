Dolor por Mariano Caprarola: el calvario que vive Gabriela Trenchi tras operarse con Lotocki

“Estoy todavía en shock con la noticia de Mariano, ese día me descompensé. Estoy con ataque de pánico porque esto nadie lo esperaba y nosotras que estamos complicadas es como que sentís que mañana te puede tocar a vos”, aseguróen diálogo con Buena Tarde en C5N.

Desde su cama, Trenchi dijo que lo que le colocó Lotocki “es veneno” y volvió a hablar del calvario que vive desde que decidió operarse con el conocido como “el cirujano de las famosas”. “No doy más del dolor, estuve en cama tres días. Estoy perdiendo la masa muscular. La endocrinóloga y el kinesiólogo me mandaron a hacer gimnasia, pero los dolores son tan fuertes y los calmantes no me hacen efecto que no tengo fuerzas”, relató.

Respecto a las consecuencias que está padeciendo tras someterse a las manos de Lotocki, Trenchi explicó que tiene que tomar una enorme cantidad de medicamentos, lo que le terminó derivando en una gastroenteritis medicamentosa, tal como le sucedió a Mariano Caprarola.

“Uno no se muere de eso de lo que te inyectó Lotocki, pero te trae otras consecuencias que terminás afectando a un montón de órganos y otros lugares que terminás muriéndote porque tenés el cuerpo envenenado”, sostuvo.

La decisión de Fernando Burlando tras la muerte de Mariano Caprarola

Luego de que se conociera la muerte de Mariano Caprarola, Fernando Burlando comenzará un proceso de investigación sobre la muerte del asesor de moda que perdió la vida ese jueves a raíz de un “shock hemorrágico” en el IADT durante una intervención quirúrgica relacionada a la mala praxis en manos de Aníbal Lotocki.

Según explicó el letrado en los últimos días y lo ratificó en diálogo con Buena Tarde, se encargará de ver si el fallecimiento del productor de moda estuvo relacionado con los procedimientos que se realizó en el pasado con el falso cirujano.

“Esto, que fue de conocimiento público, tendría que tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, son delitos de acción pública, pero lo voy a hacer yo personalmente para que investigue la Justicia”, aseguró.