Disney+ confirmó el lanzamiento de su serie más esperada: cuándo se estrena

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el estudio cinematográfico informó: "Las estrellas de Daredevil: Born Again de Marvel Television, Charlie Cox y Vincent D'Onofrio , sorprendieron a los fanáticos con un adelanto especial durante el panel Marvel Fanfare de la Comic Con de Nueva York". De esta manera, confirmaron múltiples estrellas que regresarán en esta serie.

Por eso, sin preámbulos, revelaron: " Daredevil: Born Again de Marvel Television comienza a transmitirse el 4 de marzo, solo en Disney+". Así, luego de años de espera desde la última temporada de la serie original de Netflix, los seguidores del personaje podrán verlo en acción con su propio programa.

Daredevil Born Again Marvel fecha de estreno Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2025. X (ex Twitter)

Vale recordar que Charlie Cox ya hizo varias apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel (Disney), por lo que no se tratará de su debut en el mismo. Hasta el momento, participó de Spider-Man: No Way Home (2021), She-Hulk: Attorney at Law (2022) y Echo (2023), por lo que será su cuarto proyecto desde la fusión.

Además de los ya mencionados Cox y D'Onofrio, hay otros confirmados que regresan para repetir sus roles de Netflix. Hasta el momento, las vueltas oficiales son Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Wilson Bethel (Benjamin "Dex" Poindexter) y Ayelet Zurer (Vanessa Marianna-Fisk).

