Marvel se quedó con una estrella del universo Breaking Bad: cuándo y dónde será su debut

Esto quiere decir que se continuará la historia de Charlie Cox (Daredevil), Vincent D'Onofrio (Kingpin), Jon Bernthal (Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Wilson Bethel (Poindexter) y Ayelet Zurer (Vanessa Fisk). De esta manera, Tony Dalton trabajará junto a este elenco y podría regresarán Jeremy Renner (Hawkeye) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop) tras 3 años de ausencia.

Tras el desgarrador final de Lalo Salamanca en Better Call Saul, el público quedó expectante con volver a ver a Tony Dalton en una producción y esta filtración de Richtman revela que Disney lo traerá de regreso para Marvel. Desde entonces, sólo participó en la película Dime lo que quieres (de verdad) de Amazon Prime Video y hay expectativa con su regreso como Swordsman.

Embed - Jack Duquesne being sus all the time but it turns out he's just a dork who's really into swords.