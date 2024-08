Disney+ confirmó cuándo se estrena Intensamente 2 en su streaming

La película Inside Out 2 (Intensamente 2 en español) llegará a la plataforma de streaming Disney+ el martes 20 de agosto , de forma que habrán pasado poco más de tres meses luego de su estreno en cines el pasado 13 de junio .

Quien se encargó de filtrar la noticia fue el portal especializado When To Stream, el cual informó: "Anuncio oficial de Inside Out 2 de Disney. Fecha de lanzamiento en formato digital: 20/8; fecha de lanzamiento en formato Blu-ray: 10/9". Así, el público tendrá la posibilidad de acceder al disco físico dentro de más de un mes.