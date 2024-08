Marvel confirmó la noticia más esperada sobre X-23 luego de Deadpool y Wolverine

Durante una entrevista con Phase Zero, Dafne Keen comenzó por contar cuándo le dijeron que iban a revelar su participación en Deadpool y Wolverine. " Me enteré 12 horas antes que ustedes , lo cual es una locura. Recibí una llamada de Shawn (Levy) y me contó la noticia. Así pude ir a la première sin tener que fingir que era simplemente la invitada de Hugh (Jackman)", confesó.

Luego, con respecto a sus dudas por regresar, explicó: "Respondieron todas mis preguntas. Shawn y Ryan (Reynolds) son muy inteligentes, tenían respuestas para todo. Apenas llegué me dijeron que no era una variante, que me había ido con los niños (de Logan) por unos años y luego me enviaron al Vacío". De esta manera, es la original que todos conocieron en 2017.

X-23 Wolverine y Charles Xavier en Logan (2017) Keen tenía 12 años en la película Logan de 2017, por lo que cambió mucho hasta su regreso. Marvel

Para finalizar, Keen hizo énfasis en esta última información: "En cuanto a la línea temporal, enseguida me dijeron que era la Laura de Logan. La escena al lado de la fogata en la que ella le dice que le salvó la vida es porque literalmente Logan le salvó la vida en 2017". Así, la joven de 19 años "recuperó" a su padre Wolverine con el final de la película.

Embed - Dafne Keen Spotlight: Deadpool & Wolverine X-23 Interview Live!

Disney le robó la principal estrella a Warner Bros y se la lleva para Marvel: de quién se trata

El conglomerado The Walt Disney Company se llevó al actor británico Henry Cavill de Warner Bros. Discovery y lo sumó para su estudio cinematográfico Marvel Studios.