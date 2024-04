Deadpool & Wolverine | Tráiler Oficial | Subtitulado Primer tráiler oficial de la próxima película de Marvel Studios en la que Deadpool debutará dentro del MCU además del regreso de Hugh Jakcman como Wolverine Marvel Studios

Dirigida por Shawn Levy, el socio creativo y comercial de Reynolds desde hace algunos años, este primer tráiler oficial reúne a Deadpool con Wolverine como tantas veces bromearon los dos actores y muestran un poco de lo que se verá en la película. Al ritmo de Like a Prayer de Madonna, se ve a ambos discutir, pelear, pero finalmente colaborar y así empezando con alguna misión en lo que será la única película de Marvel para este 2024.

Entre las novedades, además de ver a Hugh Jackman con el traje amarillo clásico de los cómics y las series animadas, la revelación más importante es la aparente villana de la película, Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin (The Crown). Conocida como la hermana siniestra de Charles Xavier, este personaje aparenta ser, en el trailer, la villana de la película, pero este podría ser solo el comienzo de su personaje en las películas del MCU. Lo cierto es que esta confirmación y aparición abre todo un nuevo camino de hipótesis centradas en las historias escritas por Grant Morrison para X-Men.



Emma Corrin es Cassandra Nova en Deadpool y Wolverine Marvel

Otro elemento importante que muestra el fragmento es uno de los portales que pueden abrir hechiceros como Doctor Strange o Wong dentro del MCU. Esto sería la confirmación final de la llegada de Deadpool y Wolverine al MCU. A partir de ese momento, soñar con cualquier aparición de un personaje de las películas de Marvel es posible, incluso sin la necesidad de la TVA, la agencia que regula los viaje entre universos que se presentó en las dos temporadas de Loki. Lo que queda medio sin respuesta es la cabeza de Ant-Man usada por Cassandra Nova como guarida. Habrá que esperar a la película para averiguarlo.

"Me sentí privilegiado todos los días porque estás hablando de dos grandes estrellas de cine en sus papeles más icónicos", dijo Shawn Levy en una entrevista durante CinemaCon de hace dos semanas. El director no ocultó la alegría de llevar adelante este icónico encuentro: "Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que se parece mucho a Deadpool y Wolverine. Y no intenta copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de dos jugadores”, confirmó.



Deadpool y Wolverine

Además de Hugh Jackman re regreso a su icónico papel, esto significará su debut en el UCM, algo tan soñado por los fans. Incluso aunque sea para una sola película. Entre las figuras confirmadas se encuentran Matthew Macfadyen (Succession), Morena Baccarin (Serenity), Stefan Kapicic (Deadpool) y Jennifer Garner (Elektra), entre muchos otros. Será una película titánica para Marvel y estos dos personajes.

Reynolds repite su rol como productor ejecutivo mientras que su colaborador recurrente, Shawn Levy, fue quien asumió el rol como director. La dupla trabajó en las películas Free Guy: Perdiendo el control (Free Guy, 2021) y El proyecto Adam (The Adam Project, 2022) y ambos quedaron tan contentos y cómodos de trabajar juntos, además de éxitosas pelíciulas, que decidieron enfrentar este desafío a la par. Y para Marvel, será la apuesta grande del año luego de algunos fracasos.