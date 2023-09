De qué trata Tu tiempo llama, la serie de Netflix que conmueve a todos

Cuenta con guion de Choi Hyo-bi y dirección de Kim Jin Won. Es una adaptación de la serie taiwanesa Some Day or One Day de 2019. “Es un relato que evoca nostalgia por el pasado y el amor en esa etapa de la vida”, aseguran los críticos.

Sinopsis de Tu tiempo llama, la conmovedora serie de Netflix

Para comprender la trama se debe tener en cuenta que los actores principales desempeñarán doble personaje. Primeramente se conoce a Jun Hee, que todavía no ha superado la muerte de su novio Yeon Jun. Ella aún guarda una esperanza irracional de que él sigue vivo en alguna parte y que podrán volver a reunirse.

Un día, recibe un paquete de una persona anónima. Al abrirlo, encuentra una casetera antigua y una fotografía que la deja sorprendida. En la imagen aparecen una estudiante que luce exactamente como ella, otro muchacho que es idéntico a Yeon Jun y un tercer chico frente a una tienda de música.

Al encender el reproductor de música, Jun Hee viaja mágicamente desde el 2023 hasta finales de los años 90. En 1998, Si Heon es un estudiante de 18 años con excelentes calificaciones, atlético y popular. Su mejor amigo In Gyu, que tiene discapacidad auditiva, está enamorado de Minju, una chica que trabaja en la tienda 27 Record Shop, por lo que decide ayudarlo.

En esta línea temporal, Si Heon comienza a tener sentimientos por Min Ju, mientras In Gyu comienza a perderse en un complicado triángulo amoroso.

Tu Tiempo llama | Tráiler Oficial

Reparto de Tu tiempo llama

Esta conmovedora historia de amor tiene a los siguientes protagonistas: