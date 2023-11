De qué se trata The Netflix Cup, el estreno que sorprendió a todos tras su transmisión en vivo

"Nos encanta ver cómo nuestras series deportivas han traído un mayor fanatismo a las ligas y competiciones deportivas de todo el mundo", expresó Gabe Spitzer, vicepresidente de deportes de no ficción de Netflix. Recordá que ya se encuentra disponible en el catálogo de los nuevos lanzamientos y tiene una duración de 2 horas y 35 minutos.

"The Netflix Cup" se llevó a cabo el martes 14 de noviembre desde las 18 horas de la zona este de Estados Unidos y fue transmitida en vivo y en directo por la plataforma de la N más popular. La plataforma de streaming marcó un hito con el primer suceso deportivo en vivo que pone en el centro de la escena a atletas de dos universos opuestos: los héroes de “Fórmula 1: Drive to Survive” y los gúrues del golf de la serie documental “Full Swing”.

La competencia estuvo dividida en dos partidos y dos duplas competieron en cada uno. Así, posteriormente los vencedores fueron a un desempate final.

Embed - The Netflix Cup | Netflix's First Live Sporting Event | Official Teaser | Netflix