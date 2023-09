De qué se trata Los Croods, la película familiar que es tendencia en Netflix tras su estreno en la plataforma

Sacudidos por choques generacionales y por movimientos sísmicos, los Croods descubren en su viaje cosas como el fuego y el calzado. Estos descubrimientos les son presentados por un personaje llamado Chico, que al padre no le gusta nada, ya que es quien más cautiva a su hija con las ideas revolucionarias que implican un cambio en sus vidas. No obstante, poco a poco, los Croods no tardan en darse cuenta de que si no evolucionan están acabados.

Esta comedia animada estadounidense de 2013 dirigida por Kirk DeMicco y Chris Sanders causó sensación al momento de su estreno, hace 10 años, y ahora llegó a la N roja para entretener a todos.

Sinopsis de Los Croods, la película de Dreamworks que llegó a Netflix y alcanzó el Top 10

La sinopsis de Los Croods indica: "Un desastre envía a un hombre de las cavernas y su familia en un viaje inesperado a un mundo lleno de descubrimientos sorprendentes".

La historia se desarrolla millones de años atrás, pero esta familia se parece bastante a una de la actualidad. La dinámica familiar de los Croods es así: el patriarca, Grug (Nicolas Cage), es un feroz protector de su esposa y sus tres hijos. Su actitud por demás vigilante ha mantenido a su cavernícola familia a salvo, protegida, pero también muy aburrida. La media naranja de Grug, Ugga (Catherine Keener), es firme y consciente de sus deberes, acepta la mentalidad de su esposo, quien sostiene que "el miedo es bueno; el cambio es malo", al igual que el hijo de ambos, Tonk (Clark Duke), que está contento con la inalterable situación.

La batalladora suegra, Abu (Cloris Leachman), nunca se cansa de pinchar (o, en ocasiones, de agredir) a Grug; el pequeño Sandy, duro como una piedra, aún podría ser el más temible de los Croods. Luego está Eep, la hija adolescente rebelde, que no solo quiere sobrevivir -como su padre- sino también vivir realmente. Su curiosidad acerca del mundo fuera de la caverna choca con las primitivas normas de su papá.

Al producirse la catástrofe y emprender el viaje familiar, conocen a Chico (Ryan Reynolds), que les muestra fascinantes descubrimientos como el fuego y el calzado y les habla de un lugar llamado "mañana". Aunque todos reciben con optimismo esta idea -especialmente Eep- a Grug le preocupa solo una cosa: proteger a su hija de este encantador adolescente y sus ideas revolucionarias.

Tráiler de Los Croods

The Croods - Trailer

Reparto de Los Croods