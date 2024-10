De qué se trata Fuga de prisión: El amor anda suelto, el documental de Netflix que es lo más visto del momento

¿Por amor estás dispuesto a todo? Si bien, para algunos suena ideal, no siempre tiene los resultados esperados. Esto le pasó a Vicky White, una guardia respetada, quien se enamoró de Casey White, un peligroso carcelario. De esto trata Fuga de prisión: El amor anda suelto, el documental de Netflix que es lo más visto del momento.

La producción, cuyo título en inglés es JailBreak: Love on the run, llega a Netflix este 25 de septiembre de 2024 y explora la relación romántica prohibida de una mujer ejemplar con un individuo acusado de varios delitos graves, casi 20 años más joven que ella. Es importante aclarar que a pesar de que los dos se apellidan igual, no tienen ningún parentesco.