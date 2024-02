De qué se trata Avatar: La Leyenda de Aang, la nueva serie de Netflix que promete ser furor

Motivada por el éxito de One Piece, la N roja se empeña en pasar por el filtro live action lo que en su momento fue un guion de animación de culto.

Netflix se anima a estrenar Avatar: La Leyenda de Aang (en inglés, The Last Airbender), una exitosa serie original que se estrenó en 2005, duró tres temporadas y la consolidaron como un título de culto por el destacado diseños de los personajes, la absorbente historia y la cuidada animación del guion. Esta arrasando en streaming y no te la podes perder.